Aggressione al PS | scuse e 1.000 euro di risarcimento

Un uomo non residente a Piombino ha presentato una denuncia per un’aggressione avvenuta nel pronto soccorso dell’ospedale di Villamarina a gennaio 2024. Dopo aver avviato le procedure legali, è stato ottenuto un risarcimento di 1.000 euro e le scuse formali da parte dell’ospedale, che ha riconosciuto l’accaduto e chiuso formalmente il caso.

Un uomo, non residente a Piombino, ha ottenuto la chiusura formale di un’aggressione avvenuta nel gennaio 2024 presso il pronto soccorso dell’ospedale di Villamarina. L’episodio, che causò cinque giorni di prognosi a un infermiere, si è concluso con una lettera di scuse e un risarcimento di 1.000 euro. La vicenda, iniziata con l’intervento dei Carabinieri dopo un comportamento violento, ha l’imputato ravvedersi durante l’iter giudiziario. L’ASL Toscana Nord Ovest ha confermato la propria posizione intransigente contro la violenza sanitaria, invitando al rispetto verso chi cura gli altri. Dalla cronaca all’esito: come si chiude un caso di violenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Aggressione al PS: scuse e 1.000 euro di risarcimento Articoli correlati Cona: donna muore al PS dopo aggressione. Aperta inchiestaUna donna di origine nigeriana è deceduta improvvisamente all’interno del pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna a Cona. Aggressione al Ps di Polla, Odierna: “Chiediamo presidi di sicurezza”Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Sebastiano Odierna, consigliere regionale in seguito all’aggressione...