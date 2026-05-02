A Angri, nel Salernitano, una donna di 35 anni è stata arrestata con l’accusa di aver narcotizzato e successivamente evirato il marito. La vicenda ha suscitato grande attenzione per la gravità delle azioni compiute, che hanno coinvolto un episodio di violenza estrema. Le forze dell’ordine stanno approfondendo le indagini per chiarire i dettagli di quanto accaduto.

Un caso di violenza estrema scuote Angri, nel Salernitano, dove una donna di 35 anni è stata arrestata dopo aver narcotizzato e poi evirato il marito. Una vicenda drammatica, avvenuta nel pomeriggio del Primo Maggio, che ha lasciato sgomenta l’intera comunità locale. Secondo le prime ricostruzioni investigative, all’origine del gesto ci sarebbe una forte gelosia, maturata dopo il sospetto di un tradimento. Secondo quanto emerso, la donna avrebbe somministrato al marito un sonnifero durante il pranzo, provocandogli un forte stato di sonnolenza. Approfittando del fatto che l’uomo si fosse addormentato, lo avrebbe poi aggredito utilizzando un coltello da cucina, provocandogli una gravissima mutilazione.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Salerno, narcotizza ed evira il marito: “L’ho fatto per gelosia”

Notizie correlate

Narcotizza ed evira il marito nel sonno ad Angri, arrestata la moglie gelosaSalerno, 2 maggio 2026 - Probabilmente sedato, è stato evirato nel sonno dalla moglie, è l’aggressione subita da un uomo di 41 anni del Bangladesh...

Narcotizza il marito e poi lo evira: arrestataTempo di lettura: < 1 minuto Ha evirato il marito: ora lei, 35 anni, è in carcere a Salerno, lui, 41 anni, è ricoverato in condizioni serie...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Salerno, scopre che il marito la tradisce: lo narcotizza e lo evira nel sonno, choc ad Angri; Angri, scopre che il marito la tradisce e lo evira nel sonno: lui è grave, arrestata la donna; Scopre il tradimento, così lo narcotizza e lo evira nel sonno: il caso nel Salernitano; Scopre che il marito la tradisce: prima lo narcotizza e poi lo evira.

Narcotizza ed evira il marito nel sonno ad Angri, arrestata la moglie gelosaLa donna è stata arrestata dopo che l’uomo è riuscito ad allertare i vicini. L’aggressione dopo pranzo, quando la vittima riposava ... quotidiano.net

Pensa di essere stata tradita ed evira il marito mentre dormeun 41enne residente nel Salernitano è ricoverato in ospedale, mentre la moglie è stata arrestata. Non si esclude che la donna lo abbia narcotizzato durante il pranzo ... today.it

LIRATG Sera Sport 01/05/2026 "Tutte le notizie sportive a cura della redazione giornalistica di LiraTV" Guarda la trasmissione sul nostro sito! #basket #calcio #eseiprotagonista #atletiLocali #eventiSportivi #risultatiSportivi #sportSalerno #liratgSeraSp - facebook.com facebook

Salerno, evira il marito mentre dorme: 35enne arrestata #salerno x.com