Narcotizza il marito e poi lo evira | arrestata

Una donna di 35 anni è stata arrestata a Salerno dopo aver narcotizzato il marito e successivamente averlo evirato. L’uomo, 41 anni, si trova ora in condizioni gravi all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. La donna si trova in carcere, mentre le autorità stanno indagando sull’accaduto. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella comunità locale.

Tempo di lettura: < 1 minuto Ha evirato il marito: ora lei, 35 anni, è in carcere a Salerno, lui, 41 anni, è ricoverato in condizioni serie all’ ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. È quanto accaduto nel pomeriggio del Primo maggio ad Angri, città dell’Agro Nocerino Sarnese. I protagonisti della drammatica vicenda sono una coppia del Bangladesh. Sul caso indagano i carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore che, coordinati dal comandante Gianfranco Albanese, hanno effettuato una prima ricostruzione di quanto accaduto. Il sospetto è che l’uomo sia stato prima narcotizzato in quanto ha raccontato di aver avvertito una forte sonnolenza durante il pranzo.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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Choc ad Angri, scopre che il marito la tradisce: lo narcotizza e lo evira nel sonno

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