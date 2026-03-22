Il Napoli si prepara a affrontare le prossime partite con rinnovata determinazione, mentre Antonio Conte, nuovo allenatore della squadra, ha espresso fiducia nel raggiungimento di tutti gli obiettivi stagionali. La squadra ha ripreso gli allenamenti e il tecnico ha rivolto un messaggio ai giocatori, invitandoli a credere nella possibilità di vincere tutte le sfide rimanenti.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Napoli torna a crederci e Antonio Conte accende la scintilla nello spogliatoio. Come racconta Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, il tecnico azzurro ha lanciato un messaggio chiaro alla squadra: «E adesso vinciamole tutte». Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport descrive un Conte motivatore, capace di toccare le corde giuste in un momento chiave della stagione, trasformando la pressione in energia positiva. Otto giornate alla fine, 24 punti in palio e una rincorsa che, da impossibile, torna improvvisamente credibile. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Napoli, Conte accende il sogno: «Vinciamole tutte», scudetto ancora possibile”

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IL DISCORSO E LA GRINTA DI ANTONIO CONTE #antonioconte #ag4in #sscnapoli #scudettonapoli #scudetto

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