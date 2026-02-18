Prima pagina Gazzetta dello Sport | Rincorsa Milan si gioca il sogno scudetto

Il Milan ha deciso di lanciare una forte rimonta in campionato, spinto dalla vittoria di ieri contro la Lazio, che ha riacceso le speranze di conquistare lo scudetto. La squadra rossonera ha mostrato energia e determinazione, vincendo in trasferta con un gol decisivo negli ultimi minuti. Questo risultato rafforza la corsa dei rossoneri, ora a pochi punti dalla vetta della classifica. La Gazzetta dello Sport apre con questa notizia, dedicando ampio spazio alle strategie del club e alle prossime partite.

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 18 febbraio 2026. Diamo un'occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con il crollo della Juventus in Champions League contro il Galatasaray. Bastoni: "Ho sbagliato io". Rincorsa Milan, si gioca il sogno scudetto.