A Salerno, i cittadini devono attendere fino a 100 giorni per ricevere la nuova carta d’identità elettronica. La lunga attesa si combina con una riduzione dell’organico negli uffici dedicati e la mancanza di servizi fondamentali in alcuni quartieri. La situazione sta generando disagi tra gli utenti, che devono affrontare tempi di rilascio molto più lunghi rispetto al passato.

Tempo di lettura: 2 minuti Tempi di attesa fino a 100 giorni per il rilascio della carta d’identità elettronica, organici ridotti negli uffici attualmente operativi e interi quartieri privi di servizi essenziali a Salerno. È il quadro denunciato da Saturnino Mulinaro, candidato al consiglio comunale con la lista “A Testa Alta” a sostegno di Vincenzo De Luca sindaco, che torna a sollecitare l’amministrazione sulla riattivazione dell’ ufficio Anagrafe di Fratte. Secondo Mulinaro, la situazione attuale rappresenta una criticità non più rinviabile, soprattutto per i residenti delle aree collinari e della zona di Fratte, da tempo penalizzate dalla progressiva riduzione dei servizi pubblici.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Salerno, 100 giorni di attesa per il rilascio della carta d’identità: l’appello di Mulinaro

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