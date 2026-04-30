Comune di Salerno apertura straordinare per il rilascio della carta d' identità digitale

Il Comune di Salerno ha deciso di offrire un’apertura straordinaria per il rilascio della carta d’identità digitale, consentendo ai cittadini ancora in possesso della versione cartacea di ottenere più facilmente la nuova tessera elettronica. La carta d’identità digitale è più sicura e permette di accedere ai servizi digitali della pubblica amministrazione. Questa iniziativa mira a facilitare la sostituzione della vecchia documentazione con quella elettronica, senza dover attendere i normali orari di ufficio.

Il Comune di Salerno continua a venire incontro alla necessità della cittadinanza, ancora in possesso della carta d’identità cartacea, di sostituirla con la carta d’identità elettronica (CIE) più sicura ed utilizzabile anche per i servizi digitali della pubblica Amministrazione.Le.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Apertura dell'anagrafe (senza appuntamento) per il rilascio della carta d'identità elettronica Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Utilizzo locali di proprietà comunale in campagna elettorale; Rottamazione di multe e tributi locali, via libera dal Comune di Salerno: esulta il centrodestra; Rottamazione cartelle a Salerno, c’è il via libera; ROTTAMAZIONE TASSE NON PAGATE, SALERNO DICE SÌ. Comune Salerno, aperture straordinarie sezioni anagrafe per carta d’identità elettronica,StampaContinua lo sforzo straordinario da parte del Comune di Salerno per venire incontro alla necessità della cittadinanza, ancora in possesso della carta d’identità cartacea, di sostituirla con la c ... salernonotizie.it Comune di Salerno, via libera del commissario prefettizio alla rottamazione quinquiesStampaIl commissario prefettizio, Vincenzo Panico, ha varato la delibera che fornisce agli uffici del Comune di Salerno l’atto di indirizzo per la «predisposizione di una proposta di deliberazione co ... salernonotizie.it Telecolore. . GHERARDO MARIA MARENGHI - CANDIDATO A SINDACO COMUNE DI SALERNO - facebook.com facebook