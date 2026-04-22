Pisticci | nasce la radio degli studenti per il sociale

Mercoledì 22 aprile, alle 11:00, l'Istituto Alberghiero di Marconia a Pisticci ha convertito alcune aule in studi radiofonici. L'iniziativa è stata realizzata dai studenti, con l’obiettivo di creare una radio dedicata a temi sociali. La sessione ha visto la partecipazione di studenti e insegnanti, che hanno collaborato per avviare questa nuova piattaforma comunicativa all’interno dell’istituto.

Mercoledì 22 aprile, alle ore 11:00, l’Istituto Alberghiero di Marconia a Pisticci ha trasformarsi le proprie aule scolastiche in veri studi radiofonici. Un gruppo di studenti dell’I.I.S. Pisticci-Montalbano ha debuttato su Radio Carina con il nuovo format denominato La Squadra: Insieme si può, un progetto che vede la partecipazione del comico Dino Paradiso per una campagna di sensibilizzazione sociale. L’iniziativa non rappresenta un semplice esercizio didattico, ma si configura come una vera e propria Accademia del Terzo Settore. L’idea originale nasce dalla mente di Enzo Dell’Isola, che ricopre la carica di presidente dell’Associazione Globus ODV.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pisticci: nasce la radio degli studenti per il sociale Notizie correlate Pisticci: nasce l’Accademia del Terzo Settore con la voce dei giovaniMercoledì 22 aprile 2026, alle ore 11, l’Istituto Alberghiero di Marconia a Pisticci ospiterà il debutto radiofonico di Insieme si può. Termoli: nasce un murales contro la violenza, l’arte degli studentiGli studenti del Liceo Artistico dell’Istituto Jacovitti di Termoli hanno dato vita a un intervento di street art collettivo per denunciare ogni... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: È uscito il nuovo singolo dei Popular Chic Pisticci Forever disponibile dal 10 aprile. Disco novità su Radio Laser; Programma Insieme si può su Radio Carina in diretta dall'istituto Alberghiero di Marconia di Pisticci; Pisticci, grande partecipazione al convegno sul ruolo dei centri sociali; Pisticci. Nuova Opera di Marisa Gullotta dedicata a San Francesco. MARINA DI PISTICCI (MT). INFORTUNIO SUL LAVORO. OPERAIO CADE DA UN’ALTEZZA DI CIRCA 3 METRI. RICOVERATO IN OSPEDALE. LEGGI LA NOTIZIA INTEGRALE https://filippomele.blogspot.com/2026/04/marina-di-pisticci-mt-infortunio-sul.html facebook