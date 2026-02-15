Addio all’arco degli innamorati nel Salento il crollo nella notte di San Valentino | com’è ridotto adesso – Foto

Nella notte di San Valentino, l’arco dei faraglioni di Sant’Andrea a Melendugno è crollato improvvisamente, portando via un simbolo romantico del Salento. Il forte vento e le onde alte hanno infatti causato il crollo, lasciando il sito completamente distrutto e senza più tracce della sua struttura. Ora, il famoso arco, che attirava molti visitatori e coppie, giace disperso tra le onde del mare.

L'arco dei faraglioni di Sant'Andrea a Melendugno, conosciuto come Arco dell'Amore, si è sbriciolato completamente in mare. Il crollo è stato provocato dalle violente mareggiate e dalle piogge che hanno colpito la costa salentina negli ultimi giorni, con l'ultima ondata nella serata di ieri. Si tratta del danno più rilevante causato dall'erosione costiera al paesaggio del Salento. L'arco dei faraglioni di Sant'Andrea era uno dei tratti più fotografati e riconoscibili dell'intera costa pugliese, scelto anche dalla Wind come location per uno dei suoi primi spot pubblicitari. Il sindaco Maurizio Cisternino ha commentato la perdita con amarezza: «È un colpo al cuore durissimo.