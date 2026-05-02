Nelle ultime ore, i carabinieri hanno effettuato controlli in diversi cantieri della regione, riscontrando irregolarità in circa il 90% delle aziende ispezionate. Durante le verifiche, sono stati individuati lavoratori senza contratto e irregolarità amministrative. Dieci imprenditori sono stati segnalati alla Procura di Lecce, mentre le forze dell'ordine hanno sequestrato attrezzature e documenti. Le operazioni hanno coinvolto numerosi cantieri distribuiti sul territorio.

? Cosa scoprirai Come sono stati scoperti i lavoratori senza contratto nei cantieri?. Chi sono i dieci imprenditori segnalati alla Procura di Lecce?. Quanto dovranno pagare le aziende per le violazioni sulla sicurezza?. Perché alcuni soci sono stati denunciati all'Inps come dipendenti?.? In Breve 9 lavoratori su 41 monitorati risultano impiegati senza contratto regolare.. Sanzioni amministrative e ammende superano complessivamente i 141mila euro.. Dieci imprenditori segnalati alla Procura di Lecce per violazioni riscontrate.. Quattro imprese sospese per impiego di personale senza regolare contratto.. I carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Lecce hanno sanzionato nove aziende su dieci controllate nel settore turistico e dell’edilizia salentina, rilevando gravi mancanze nei cantieri e nelle strutture ricettive.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salento, blitz nei cantieri: 9 aziende su 10 sanzionate dai carabinieri

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