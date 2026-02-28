Blitz dell' antimafia nei cantieri della stazione le indagini su contratti e appalti | almeno 2 aziende potrebbero rischiare sanzioni

Le forze dell’ordine hanno effettuato un blitz nei cantieri della stazione di Treviso, concentrandosi su contratti di appalto e subappalto, forniture di materiali edili, registri contabili, nonché sugli accordi stipulati con professionisti e dipendenti. Durante le indagini sono state acquisite numerose documentazioni e sono state identificate almeno due aziende che potrebbero incorrere in sanzioni. Le verifiche continuano per chiarire eventuali irregolarità.

TREVISO - Contratti di appalto e di subappalto, contratti per le forniture del materiale edile, registri contabili, accordi con professionisti e dipendenti. E ancora: l’elenco esatto dei mezzi presenti nel cantiere, con tutta la relativa documentazione, e i dati di tutte le persone presenti al lavoro al momento del controllo. Gli investigatori della Dia, Direzione Investigativa Antimafia dei carabinieri, coadiuvati dai colleghi del nucleo investigativo, dagli agenti della questura, dai tecnici dell’Ispettorato del Lavoro e dagli investigatori della Guardia di Finanza, hanno acquisito una mole di documentazione non indifferente dall’ispezione fatta giovedì mattina nel cantiere della stazione ferroviaria di Treviso. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Blitz dell'antimafia nei cantieri della stazione, le indagini su contratti e appalti: almeno 2 aziende potrebbero rischiare sanzioni Leggi anche: Sannio, sicurezza nei cantieri: tre aziende sospese e sanzioni per lavoro in nero Calabria: indagini per sanzioni a imprese con irregularità; controlli estesi su aziende e servizi.Nel cuore della Calabria, tra montagne e strade, i Carabinieri della Compagnia di Sellia Marina, con il supporto del Nucleo Ispettorato del Lavoro di... Aggiornamenti e notizie su Blitz. Temi più discussi: Blitz dell'antimafia nei cantieri della stazione, le indagini su contratti e appalti: almeno 2 aziende potrebbero rischiare sanzioni; Blitz dell’Antimafia al cantiere della stazione ferroviaria di Treviso; Controllo dell'Antimafia nel cantiere della stazione, Conte: Nessuna criticità; Blitz antimafia nel bunker del narcos di Aprilia, sequestrato un tesoro da 10 milioni a il Gatto. Blitz dell'antimafia nei cantieri della stazione, le indagini su contratti e appalti: almeno 2 aziende potrebbero rischiare sanzioniTREVISO - Contratti di appalto e di subappalto, contratti per le forniture del materiale edile, registri contabili, accordi con professionisti e dipendenti. E ancora: l’elenco ... ilgazzettino.it Mafia e appalti, blitz nel cantiere in stazione contro il rischio infiltrazioniTREVISO - Una squadra interforze composta da agenti della Direzione investigativa antimafia e da funzionari dell'Ispettorato del lavoro, con l'ausilio dei carabinieri del ... ilgazzettino.it 8 arresti e 2 denunce: questo il bilancio dell’ultimo blitz dei Carabinieri nei quartieri di Tor Sapienza e San Basilio, a Roma. L’attività ha riguardato il contrasto allo spaccio, con il sequestro di ingenti quantitativi di stupefacenti e migliaia di euro in contanti. Nel c - facebook.com facebook Blitz antidroga a Cassano allo Ionio, la polizia sequestra eroina e cocaina. Rinvenuti 60 grammi di sostanze stupefacenti tra le palazzine popolari di Doria #ANSA x.com