Gabriel Jesus, attaccante di esperienza, è al centro delle discussioni di mercato del Milan. La società sta considerando seriamente l'ipotesi di ingaggiarlo per rinforzare la rosa, secondo fonti vicine all'ambiente. La trattativa resta in fase di valutazione, mentre il tecnico della squadra esamina le varie opzioni disponibili per il reparto offensivo. La decisione finale potrebbe dipendere anche dalle prossime mosse sul mercato.

Il 3-5-2 di Massimiliano Allegri ha chiuso la difesa del Milan: i rossoneri sono in testa al campionato per quanto riguarda il numero minore di gol subiti (27 in 34 partite), ma ha anche limitato i gol degli attaccanti, specialmente nel 2026. Pulisic, ad esempio, è ancora a secco nel 'nuovo' anno. Ecco perché ci potrebbero essere cambi importanti nel reparto in estate, specialmente se i rossoneri dovessero continuare con questo modulo. Secondo il giornalista Niccolò Ceccarini, il Milan sarebbe sempre più deciso a fare un investimento importante per rinforzare il proprio attacco. Ecco gli ultimi aggiornamenti da 'Tuttomercatoweb'.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Sale Gabriel Jesus per l’attacco. L’esperto: “Un’ipotesi su cui il Milan sta riflettendo”

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