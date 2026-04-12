Il Milan si sta preparando a una possibile rivoluzione nel reparto offensivo e ha messo nel mirino Gabriel Jesus, attaccante dell'Arsenal. L'operazione potrebbe concretizzarsi grazie a una proposta di acquisto, con il prezzo che potrebbe rappresentare un elemento decisivo. La società rossonera sta valutando attentamente questa opportunità di mercato per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione.

Siamo sempre più vicini alla fine del campionato e il calciomercato del Milan è pronto a entrare nel vivo. I rossoneri, impegnati nella corsa Champions, stanno pianificando una possibile rivoluzione in attacco, con tanti possibili cambiamenti. Tra conferme e possibili cessioni, spunta un giocatore davvero molto forte e dalla grande caratura internazionale, pronto a spostare gli equilibri: Gabriel Jesus. L'attaccante dell'Arsenal è finito nel mirino della dirigenza rossonera, che potrebbe provare il colpo per il reparto avanzato a un prezzo interessantissimo. Parliamo di dubbi sì perché al momento il Diavolo ha sei giocatori offensivi in rosa e su tutti ci sono ombre per il futuro: certo Leao e Pulisic sembrano quelli più certi di rimanere anche la prossima stagione, ma non c'è certezza neanche su di loro.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, pronta una rivoluzione in attacco: c’è l’occasione Gabriel Jesus dall’Arsenal. Il prezzo stuzzica

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