Salario minimo negli appalti comunali la mozione è respinta La delusione del Pd | Hanno scelto di difendere il lavoro sottopagato

Il Consiglio comunale di Ancona ha respinto ieri, giovedì 12 febbraio, a maggioranza, la mozione presentata dal consigliere del Partito Democratico Giacomo Petrelli, che chiedeva di stabilire un salario minimo negli appalti del comune, una decisione che ha lasciato delusi i democratici, accusati di aver difeso il lavoro sottopagato.
ANCONA – Il Consiglio comunale di Ancona ha respinto ieri, giovedì 12 febbraio, a maggioranza, la mozione presentata dal consigliere del Partito Democratico Giacomo Petrelli, la quale chiedeva un salario minimo negli appalti del comune di Ancona. Favorevoli al provvedimento i soli consiglieri di opposizione presenti in Aula al momento del voto. «La maggioranza di destra guidata dal sindaco Silvetti – si legge in un comunicato successivamente inviato dal gruppo consiliare del Pd di Ancona - ha bocciato la mozione per introdurre una soglia minima di 9 euro lordi all'ora negli appalti del Comune di Ancona nei casi in cui i trattamenti economici risultino inferiori a tale importo.
Puglia, la Consulta boccia il ricorso del Governo: via libera al salario minimo di nove euro negli appalti pubblici
La Corte costituzionale ha respinto il ricorso del Governo, confermando la validità della legge pugliese che stabilisce un salario minimo di nove euro negli appalti pubblici regionali.
Via libera al salario minimo negli appalti in Puglia. La Consulta respinge il ricorso del governo Meloni contro la Regione
La Corte Costituzionale ha respinto il ricorso del governo Meloni, confermando la legittimità del salario minimo di nove euro all’ora negli appalti pubblici in Puglia.
