Sabato di interventi di soccorso nelle zone di montagna, con l’impiego di elicotteri e droni. Tre escursionisti sono stati coinvolti in incidenti diversi, uno dei quali si è verificato nel tratto roccioso del monte Petrano, mentre un’altra donna è stata individuata grazie a un drone tra le Lame Rosse. Le operazioni di recupero sono state coordinate dalle squadre di soccorso sul campo.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i droni a individuare la donna alle Lame Rosse?. Cosa è successo all'escursionista caduta nel tratto roccioso del monte Petrano?. Dove sono stati trasportati i feriti dopo i soccorsi al Passo del Lupo?. Perché i sentieri tra i borghi e le vette sono così pericolosi?.? In Breve Passo del Lupo: ragazza con lesione caviglia trasportata all'ospedale di Torrette.. Monte Petrano: uomo con trauma cranico recuperato dopo scivolata sentiero Ammoniti.. Fiastra: droni SAPR localizzano donna bloccata presso le Lame Rosse ore 15.. Interventi coordinati tra Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino e elisoccorso Icaro 02.. Tre escursionisti sono stati soccorsi in diverse zone tra il Passo del Lupo, il monte Petrano e le Lame Rosse durante la giornata di questo sabato 02 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sabato di soccorsi: tre escursionisti tra elicotteri e droni

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