Tre escursionisti feriti sul Monte Cusna | tutti soccorsi

Tre escursionisti sono stati feriti durante un'escursione sul Monte Cusna, nell’Appennino Reggiano. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato le vittime negli ospedali della provincia. Nessuno dei feriti si trova in condizioni di pericolo di vita. La situazione si è risolta senza ulteriori complicazioni.

Mattinata di apprensione per tre escursionisti soccorsi sul Monte Cusna, sull’Appennino Reggiano. Tutti sono stati trasportati negli ospedali della provincia, ma fortunatamente nessuno è in pericolo di vita. Il primo incidente è avvenuto alle 10.15 sul sentiero Cai 627, tra Costa Velina, Presa Alta e il versante del monte La Piella, nel comune di Villa Minozzo. Un uomo di 60 anni è precipitato dalla vetta per diversi metri ed è stato recuperato con l’elicottero, per poi essere portato in codice giallo all’ospedale Maggiore di Parma. Alle 11.45, un 45enne è scivolato riportando diversi traumi ed è stato trasportato in elicottero a Febbio e poi all’ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti, sempre in codice di media gravità. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

