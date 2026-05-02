Due piloti della Formula 1 hanno espresso opinioni diverse riguardo alle decisioni sulle regole del campionato. Russell ha dichiarato che la FIA e la Formula 1 devono stabilire le norme senza coinvolgere direttamente i piloti. Nel frattempo, si fa attenzione alle modifiche ai motori previste dal 2026, che potrebbero influenzare le strategie di sorpasso in gara. La discussione si concentra anche sulle differenze di vedute tra Hamilton e Russell su questi temi.

? Cosa scoprirai Perché la visione di Hamilton e Russell è così diversa?. Come influenzeranno i nuovi motori 2026 la capacità di sorpasso?. Chi deve decidere il bilanciamento tra velocità pura e spettacolo?. Cosa cambierà nei test di Miami per la gestione dell'energia?.? In Breve Hamilton sostiene la necessità di coinvolgere i piloti nelle decisioni regolamentari.. Regolamento 2026 prevede motori con rapporto paritario tra potenza elettrica e termica.. Test a Miami riguardano gestione energia in qualifica e rilascio potenza in partenza.. Verstappen definisce le recenti modifiche tecniche come un semplice stimolo.. George Russell sostiene che la Formula 1 e la FIA debbano mantenere il controllo totale sulle regolamentazioni tecniche, respingendo le richieste di maggiore influenza da parte dei piloti in vista del weekend a Miami.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Russell: “FIA e F1 devono decidere le regole senza i piloti

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