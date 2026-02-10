Più sorpassi a Montecarlo? La Fia | Con le nuove regole F1 sarà possibile

Da gazzetta.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La FIA annuncia che con le nuove regole F1 sarà più facile fare sorpassi a Montecarlo. La modalità Overtake permette alle power unit di sprigionare energia extra, dando ai piloti una spinta in più nelle strette vie del Principato. Gli appassionati sperano in più azioni e nervi tesi durante le prossime gare.

È una delle novità più attese della nuova F1 edizione 2026, quella della rivoluzione regolamentare che promette di stravolgere i GP. Almeno per come li abbiamo conosciuti nelle ultime stagioni. Parliamo dell’”Overtake mode”, la modalità sorpasso, attivabile dai piloti con un comando sul volante e che sostituirà sostanzialmente il Drs, l’ala mobile sul profilo posteriore che nelle ultime stagioni si poteva azionare in pieno rettilineo per scaricare le monoposto in fase di attacco. La notizia è che questa innovazione potrebbe rivelarsi decisiva (in meglio) anche in un GP tradizionalmente “ostile” per i sorpassi come quello di Montecarlo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

pi249 sorpassi a montecarlo la fia con le nuove regole f1 sar224 possibile

© Gazzetta.it - Più sorpassi a Montecarlo? La Fia: "Con le nuove regole F1 sarà possibile"

Approfondimenti su Montecarlo Racing

Più sorpassi a Monte Carlo? La Fia: "Con le nuove regole F1 sarà possibile"

La FIA annuncia che con le nuove regole della Formula 1 sarà più facile sorpassare a Monte Carlo.

Nuove regole F1 2026: cosa cambia davvero tra auto, motori e sorpassi

Le nuove regole della Formula 1 del 2026 introducono modifiche significative, tra cui vetture più compatte e leggere, aerodinamica rivisitata con ali attive e un regolamento tecnico aggiornato per le power unit.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Montecarlo Racing

Più sorpassi a Monte Carlo? La Fia: Con le nuove regole F1 sarà possibileÈ una delle novità più attese della nuova F1 edizione 2026, quella della rivoluzione regolamentare che promette di stravolgere i GP. Almeno per come li abbiamo conosciuti nelle ultime stagioni. gazzetta.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.