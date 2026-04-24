Un rappresentante della Federazione internazionale ha spiegato che le recenti modifiche alle regole della Formula 1 non rappresentano rivoluzioni, ma affinamenti destinati a rendere le qualifiche più veloci. Ha aggiunto che i piloti desideravano maggiore possibilità di spingere e che anche la sicurezza ne beneficia. Questi cambiamenti entreranno in vigore a partire dal prossimo Gran Premio di Miami.

“Non aspettatevi cambiamenti rivoluzionari. Assisteremo a qualifiche più a tavoletta per i piloti e forse lo percepirete guardando le inquadrature dall'interno dell'abitacolo e sentendo il suono della power unit”. Sarà essenzialmente questo l’impatto più “visibile” in pista a Miami delle modifiche alle nuove regole della F1 che sono state annunciate due giorni fa dalla Fia. Lo ha detto Nikolas Tombazis in un video diffuso dalla Federazione internazionale per commentare gli affinamenti introdotti dopo le richieste dei piloti e dei team. Le modifiche, studiate dopo le criticità emerse nelle prime tre gare, hanno avuto come obiettivo il rendere le qualifiche più impegnative e migliorare la sicurezza, riducendo il rischio di pericolosi differenziali di velocità di avvicinamento tra le vetture.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tombazis (Fia): "Le modifiche alle regole F1? Non rivoluzioni. Vedremo qualifiche più veloci"

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