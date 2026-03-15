Dopo la partita tra Udinese e Juventus, l’allenatore dei friulani ha commentato il risultato affermando che la squadra avversaria ha espresso un gioco superiore. Ha inoltre evidenziato che alla sua squadra sono mancati alcuni elementi di qualità in determinati momenti del match. Runjaic ha parlato nel post gara, sottolineando la performance complessiva della Juventus e le difficoltà incontrate dalla sua squadra.

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© Calcionews24.com - Udinese, Runjaic nel post gara: «La Juventus ha giocato meglio, ci mancava la qualità in alcuni momenti della partita»

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