Rugby oltre le sbarre gli atleti della nazionale italiana insieme alle Pecore nere di Livorno

Da livornotoday.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il carcere di Livorno ha ospitato una giornata dedicata al progetto “Rugby oltre le sbarre”, organizzato dalla Federazione italiana rugby in collaborazione con Macron. Durante l’evento, gli atleti della nazionale italiana e il gruppo “Pecore nere” di Livorno hanno partecipato a sessioni di allenamento e incontri con i detenuti. L’iniziativa mira a promuovere attività sportive come strumento di riabilitazione e integrazione all’interno delle carceri italiane.

Il carcere di Livorno ha aperto le proprie porte ad una nuova tappa del tour “Rugby oltre le sbarre”, il progetto della Federazione italiana rugby e Macron attivo in un crescente numero di istituiti di pena del Paese con l’obiettivo di contribuire concretamente, attraverso la pratica del rugby.🔗 Leggi su Livornotoday.it

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