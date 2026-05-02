Rugby oltre le sbarre gli atleti della nazionale italiana insieme alle Pecore nere di Livorno

Il carcere di Livorno ha ospitato una giornata dedicata al progetto “Rugby oltre le sbarre”, organizzato dalla Federazione italiana rugby in collaborazione con Macron. Durante l’evento, gli atleti della nazionale italiana e il gruppo “Pecore nere” di Livorno hanno partecipato a sessioni di allenamento e incontri con i detenuti. L’iniziativa mira a promuovere attività sportive come strumento di riabilitazione e integrazione all’interno delle carceri italiane.

Il carcere di Livorno ha aperto le proprie porte ad una nuova tappa del tour “Rugby oltre le sbarre”, il progetto della Federazione italiana rugby e Macron attivo in un crescente numero di istituiti di pena del Paese con l’obiettivo di contribuire concretamente, attraverso la pratica del rugby.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Gala rugby: i Principi di Monaco sostengono gli atletiLa presenza di Charlene e Alberto di Monaco a Parigi per il secondo appuntamento del gala Provale Solidarité segna un momento cruciale per il... Leggi anche: Bollate, lo sport oltre le sbarre. La sfida dei Giochi della Speranza: "Una giornata da medaglia d’oro" Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: 'Rugby oltre le sbarre', gli atleti della nazionale italiana insieme alle Pecore nere; Il Pistoia Basket presente all’8ª edizione del premio giornalistico Estra per lo sport. Rugby oltre le sbarre a Bologna, Macron in campo con i detenutiMacron ha donato il materiale tecnico agli atleti del Giallo Dozza Bologna Rugby, squadra formata da detenuti che partecipa al campionato federale di Serie C grazie al supporto di Illumia. La consegna ... ansa.it Rugby Oltre le Sbarre, lo sport come strumento educativo e di inclusione sociale: a Bologna il primo eventoRugby Oltre le Sbarre: il progetto di responsabilità della Federazione Italiana Rugby nasce con l’obiettivo di diffondere il gioco del rugby come strumento educativo e di inclusione sociale, ... sportmediaset.mediaset.it Bellissima giornata al Sandro Quatrini per la festa del rugby Under 6, con oltre 50 bambini protagonisti tra giochi, attività e primi approcci al rugby I piccoli si sono divertiti anche nel parco multisportivo, vivendo una mattinata - facebook.com facebook