Gala rugby | i Principi di Monaco sostengono gli atleti

Durante il secondo appuntamento del gala Provale Solidarité a Parigi, i Principi di Monaco, Charlene e Alberto, sono apparsi in prima linea per supportare gli atleti di rugby professionisti. La loro partecipazione ha attirato l’attenzione sullo svolgimento dell’evento, che mira a promuovere e sostenere i giocatori del rugby. La presenza dei principi ha rappresentato un momento di rilievo per la manifestazione.

La presenza di Charlene e Alberto di Monaco a Parigi per il secondo appuntamento del gala Provale Solidarité segna un momento cruciale per il sostegno ai rugbisti professionisti. Nell’Hotel Four Seasons George V si è tenuta una raccolta fondi promossa dal sindacato nazionale che tutela i giocatori, con l’obiettivo preciso di fornire aiuti immediati, supporto psicologico e percorsi di reinserimento professionale a chi attraversa momenti difficili. La sovrana monregasca, già presidente della Fédération Monégasque de Rugby, ha scelto di indossare un abito blu notte firmato Oscar de la Renta, caratterizzato da un corpetto ricamato con cristalli in stile mosaico, confermando uno stile elegante ma privo di ostentazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gala rugby: i Principi di Monaco sostengono gli atleti Articoli correlati Podismo. In luce le promesse di Romagna. Premiati gli atleti al Gran GalàCon il Galà delle Promesse di Romagna si è chiusa la 32esima edizione del campionato dedicato ai giovanissimi podisti della Romagna. Olimpiadi 2026, Gala di pattinaggio artistico a Milano: gli atleti pronti a esibirsi e i biglietti per la serataMilano, 20 febbraio 2026 – Non solo la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, in programma domenica 22 febbraio, all’Arena di... Tutti gli aggiornamenti su Gala rugby i Principi di Monaco... Discussioni sull' argomento Alberto di Monaco, 68 anni in famiglia (aspettando l'arrivo di papa Leone XIV nel Principato); Provale Solidarité, il rugby si mobilita per chi resta indietro; Charlene di Monaco al Galà Provale Solidarité non bada a spese per il suo vestito... ed è bellissima. 14 marzo 1958 Buon Compleanno a Sua Altezza Serenissima il Principe Alberto II di Monaco festeggia oggi il suo compleanno. E’ nato nel Palazzo dei Principi di Monaco, dal Principe Ranieri II di Monaco e dalla Principessa Grace. Battezzato come Albert Al - facebook.com facebook Prima visita di un Papa nel Principato di Monaco: il 28 marzo Leone XIV incontrerà il Principe Alberto II, la Chiesa locale, i giovani e i catecumeni, con una grande Messa allo Stadio Louis II. x.com