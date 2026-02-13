Irlanda-Italia le quote | gli azzurri del rugby cercano un' altra impresa

L'Irlanda ha battuto l’Italia nel rugby, facendo salire le aspettative degli azzurri per la prossima partita. Dopo aver vinto contro la Scozia, la squadra di Quesada si prepara a sfidare gli irlandesi a Dublino, in una gara che potrebbe cambiare il loro cammino nel torneo. Gli scommettitori danno favoriti gli avversari, ma gli italiani cercano ancora un risultato sorprendente. La partita si gioca domani pomeriggio al Aviva Stadium, davanti a un pubblico molto tifoso.

Dopo la convincente vittoria sulla Scozia all'esordio, l'Italia alza il livello del suo Sei Nazioni con la trasferta di Dublino: di fronte ci sarà la corazzata irlandese che - proprio come gli azzurri - dovrà fare i conti con assenze pesantissime. Possibile dunque una nuova impresa? Difficile, almeno secondo i bookmaker: scopriamo le quote di Irlanda-Italia di rugby, match valido per il secondo turno del Sei Nazioni in programma all'Aviva Stadium sabato 14 febbraio alle 15.10. L'Italia si presenta sull'isola verde dopo il successo all'esordio 18-15 sulla Scozia: un'iniezione di fiducia in vista di una trasferta ai limiti del proibitivo, considerando che gli azzurri hanno vinto solo una volta in Irlanda nel Sei Nazioni, nel 2013. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

