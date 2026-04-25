Nel terzo turno del Sei Nazioni femminile 2026, l’Inghilterra ha battuto il Galles, mentre la Francia ha conquistato una vittoria difficile contro un avversario. L’Italia ha invece superato la Scozia. Con queste partite, Inghilterra e Francia si trovano entrambe a 15 punti e guidano la classifica.

Il terzo turno del Sei Nazioni femminile 2026, al netto del successo dell’Italia sulla Scozia, conferma la corsa a due in vetta tra Inghilterra e Francia, entrambe a punteggio pieno con 15 punti. Le inglesi travolgono il Galles con un netto 62-24 al termine di una gara dominata sul piano fisico e del ritmo, mentre le francesi superano l’Irlanda 26-7, crescendo alla distanza dopo un primo tempo equilibrato. Due affermazioni diverse per andamento ma simili per peso specifico, che consolidano il duopolio in testa alla classifica e lasciano aperta la sfida per il titolo. INGHILTERRA – GALLES 62-24. Avvio subito aggressivo dell’Inghilterra nel primo tempo contro il Galles, con le padrone di casa che al 6’ sbloccano il risultato grazie alla meta di Maddie Feaunati, trasformata da Helena Rowland per il 7-0.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Rugby femminile, Sei Nazioni: l’Inghilterra domina il Galles, la Francia soffre ma vince

Notizie correlate

Rugby femminile, nette vittorie di Inghilterra e Francia in casa di Scozia e Galles nel Sei NazioniIn attesa di Irlanda-Italia, si sono disputati gli altri due match della seconda giornata del Sei Nazioni 2026 di rugby femminile: nette affermazioni...

Rugby, Sei Nazioni Under 20: prima vittoria azzurra! Col Galles soffre troppo, ma si imponeL’Italia Under 20 chiude con una vittoria sofferta a Newport, battendo il Galles 20-13 al termine di una partita molto più complicata di quanto dica...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Irlanda - Italia al Sei Nazioni 2026: programma, orario e dove vedere in diretta tv e streaming | Rugby donne; Italia-Scozia al Sei Nazioni femminile in tv e streaming: dove vedere il match; Irlanda-Italia oggi, Sei Nazioni rugby femminile 2026: orario, tv, programma, streaming; Italy v Scotland - Women's Six Nations Rugby - 25 April 2026 - Guinness Sei Nazioni Femminile.

Rugby femminile, Sei Nazioni: l’Inghilterra domina il Galles, la Francia soffre ma vinceIl terzo turno del Sei Nazioni femminile 2026, al netto del successo dell’Italia sulla Scozia, conferma la corsa a due in vetta tra Inghilterra e Francia, ... oasport.it

L’Italia ha battuto la Scozia nella terza giornata del Sei Nazioni femminile di rugbyL’Italia ha battuto la Scozia nella terza giornata del Sei Nazioni femminile, il principale torneo europeo di rugby. La partita si giocava allo stadio Lanfranchi di Parma, dove l’Italia ha giocato fin ... ilpost.it

L’Italia ha battuto la Scozia nella terza giornata del Sei Nazioni femminile di rugby x.com

Guinness Women's Six Nations. Rino Gaetano · Ma il cielo è sempre più blu. Il cielo è azzurro sopra Parma L’Italia batte la Scozia 41 a 14 e conquista la prima vittoria nel Guinness Sei Nazioni femminile 2026 #GuinnessW6N #LovelyDayW6N - facebook.com facebook