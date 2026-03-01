Ruba un' auto e si porta via l' incasso al distributore | la vigilanza lo fa arrestare

Questa mattina presto, domenica primo marzo, un uomo alla guida di un’auto non intestata a lui ha tentato di scappare dopo aver rubato l’incasso da un distributore di carburante in via Fratelli Bandiera, a Marghera. La vigilanza ha intervenuto e ha arrestato l’uomo poco dopo. La fuga si è conclusa con il fermo dell’autore del reato.

Stamattina presto, domenica primo marzo, un uomo alla guida di una macchina non intestata a lui stava tentando la fuga dopo aver svaligiato un distributore di carburante in via Fratelli Bandiera, a Marghera. È accaduto verso le 6.30, quando gli operatori della vigilanza privata della Cds di via.