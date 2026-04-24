Scambia lo zaino sul treno e ruba un pc | denunciato 33enne

Un uomo di 33 anni, di origine maghrebina, è stato denunciato dalla polizia di Vicenza dopo aver scambiato lo zaino con un altro passeggero e sottratto un computer portatile. L'episodio si è verificato a bordo di un treno ad alta velocità, e l'uomo è stato identificato e segnalato in stato di libertà. Le indagini sono state condotte dagli agenti che hanno ricostruito la dinamica del furto.

È stato denunciato in stato di libertà dalla polizia di Stato di Vicenza un uomo di 33 anni, di origine maghrebina, ritenuto responsabile di un furto avvenuto a bordo di un treno ad alta velocità.Il fatto risale alla mattinata di venerdì scorso. Un passeggero, in viaggio su un convoglio partito.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Ruba lo zaino a un ragazzino: incastrato dalla geolocalizzazione del pcDue computer sequestrati e una denuncia a piede libero per il reato di ricettazione: è questo l’esito di un’operazione lampo condotta venerdì 30...