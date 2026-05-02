Rrahmani si conferma una presenza fondamentale nella difesa del Napoli, con numeri che evidenziano il suo ruolo. Le sue prestazioni si riflettono in statistiche specifiche, come intercetti, duelli vinti e coperture difensive, che contribuiscono alla solidità della squadra. La sua presenza si vede anche in momenti chiave di partita, dove le sue azioni hanno un impatto diretto sulla tenuta della retroguardia.

C’è un dato che racconta meglio di tanti giudizi il peso di Amir Rrahmani nel Napoli. Quando il difensore kosovaro è in campo, la squadra cambia rendimento. E soprattutto cambia tenuta difensiva. Per Antonio Conte, il centrale resta uno dei punti più affidabili dell’intero reparto arretrato. I numeri lo confermano con grande chiarezza. Con Rrahmani presente, il Napoli ha incassato soltanto 16 gol in 23 partite. In ben 13 di queste ha chiuso senza subire reti. Una percentuale altissima, che fotografa una solidità costante e un equilibrio difensivo molto più marcato. Il confronto con le gare giocate senza di lui rende il quadro ancora più netto.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Rrahmani decisivo: i numeri difensivi del Napoli

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#Rrahmani sempre più leader: che numeri! Il #Napoli ha deciso il suo futuro – CdS x.com