Roma | il paradosso dei numeri difensivi tra andata e ritorno

Nella prima fase della stagione, la squadra ha dimostrato una certa solidità in difesa, con numeri che indicavano una buona organizzazione e pochi gol subiti. Tuttavia, nel corso delle partite di ritorno, sono evidenti cali di rendimento e alcune lacune che hanno portato a un aumento delle reti incassate. Questa variazione nei dati difensivi ha attirato l'attenzione di analisti e tifosi, evidenziando un cambiamento nel rendimento complessivo della squadra.

La Roma ha perso la solidità difensiva di un tempo: nel girone di andata la compattezza di squadra ha fatto da colonna portante nella costruzione di una classifica soddisfacente, in quello di ritorno il castello sembra crollato, con un raffronto tra i numeri delle due metà di stagione che fa emergere un paradosso e rende nebulosa la ricerca di una verità assoluta. Il controsenso: si concede meno, ma si subisce di più. L’analisi dei numeri dietro il calo che ha coinvolto la Roma nel girone di ritorno (e specialmente da inizio marzo in poi) potrebbe aiutare a comprendere cosa sia successo a questa squadra, un tempo nota per la sua impermeabilità difensiva, tanto a livello nazionale quanto europeo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma: il paradosso dei numeri difensivi tra andata e ritorno Marassi amara per la Roma: il verdetto di Colombo tra sviste arbitrali e blackout difensiviNella serata di ieri, il Genoa guidato da Daniele De Rossi ha inflitto un colpo durissimo alle ambizioni della Roma, superando i giallorossi per 2-1... Guerra in Iran, il paradosso dei numeri: perché il conflitto va meglio di quanto si raccontaIl conflitto in Iran continua a essere raccontato come una crisi fuori controllo, segnata da escalation militare, tensioni energetiche e timori... Temi più discussi: Tragicomica. L'ironia e il paradosso al MAXXI di Roma - Mostre aprile 2026: eventi da non perdere da Milano a Roma; Roma, parcheggi per disabili trasformati in discarica: il paradosso di Via Giacinto Carini; Le false confidenze di Pierre de Marivaux in scena al Teatro Argentina; Il paradosso El Aynaoui: a Roma oggetto misterioso, col Marocco 2 gol in due partite. Paradosso Roma: la Champions League vicina come un anno fa, nonostante l'avvio stentatoLa Roma sta vivendo con una certa fatica la fase finale della sua stagione, cominciata con un passo svelto che aveva autorizzato più d'un. tuttomercatoweb.com Roma-Bologna, come la freccia di ZenoneLa partita più combattuta dell’anno in Italia e il paradosso dell'antico filosofo greco. Viva le partite con un inizio ma senza una fine: resteranno nel tempo ... ilfoglio.it Malen non basta, l’attacco della Roma è un flop: sarà rifondato - facebook.com facebook Frana di Petacciato, A14 ancora chiusa, oggi incontro a Roma x.com