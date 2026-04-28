Alisson Santos ha già raccolto numeri significativi con il Napoli, dimostrando di essere una presenza importante tra i pali. La sua performance si distingue per alcune parate decisive e per il contributo alla solidità della squadra. I dati statistici indicano che il portiere ha avuto un ruolo chiave in diverse partite, confermando la sua influenza sul cammino stagionale del club.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. I numeri non mentono e raccontano meglio di qualsiasi opinione l’impatto di Alisson Santos sul Napoli. Come evidenzia Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, il brasiliano vanta la miglior media golminuti in campionato tra gli azzurri con almeno dieci presenze: tre reti in 566 minuti, una ogni 188,67. Fabio Mandarini del Corriere dello Sport sottolinea come questo dato lo ponga davanti a giocatori del calibro di De Bruyne, Hojlund e McTominay, certificando un impatto realizzativo sorprendente. Arrivato a febbraio, Alisson ha impiegato appena 76 giorni per prendersi la scena.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Alisson, numeri da bomber. È già decisivo per il Napoli”

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