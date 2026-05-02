Durante la partita contro il Como, il difensore del Napoli ha chiesto il cambio nel secondo tempo a causa di un problema fisico. Le prime informazioni indicano che l’atleta ha avvertito un dolore che lo ha spinto a uscire dal campo. Non sono stati resi noti dettagli specifici sulla natura dell’infortunio né sulla durata prevista dell’assenza. La squadra sta monitorando attentamente le condizioni del giocatore.

Amir Rrahmani ha chiesto il cambio nella gara contro il Como per un problema fisico emerso nel corso del secondo tempo. Il difensore del Napoli ha perciò ceduto il posto a Leonardo Spinazzola. La prestazione del kosovaro era stata solida fino a quel momento. Rrahmani ha raggiunto un traguardo personale significativo: la sua 200ª partita in Serie A. Ma l’uscita dal campo ha subito preoccupato. Rrahmani: le condizioni da valutare negli ultimi giorni. Lo staff medico del Napoli valuterà nelle prossime ore l’entità del problema. Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali, ma la speranza è che si tratti di un semplice affaticamento. Le prossime ore diranno se il giocatore potrà recuperare completamente o se avrà bisogno di gestione particolare nei prossimi impegni di campionato.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Rrahmani chiede il cambio a Como: cosa filtra sul difensore del Napoli

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