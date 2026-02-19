Infortunio Pavlovic cambio forzato in Milan Como | cosa filtra sulle condizioni del difensore

Pavlovic si infortuna durante la partita tra Milan e Como, costringendo l’allenatore a sostituirlo immediatamente. Il difensore serbo si è fatto male a causa di un contrasto sul campo, e le prime indiscrezioni parlano di un possibile stiramento muscolare. I medici stanno valutando la sua situazione, ma al momento non si conoscono tempi precisi di recupero. I tifosi attendono aggiornamenti ufficiali sulle sue condizioni, mentre il club monitora attentamente la situazione. La sua assenza potrebbe influire sulla formazione nelle prossime gare.

