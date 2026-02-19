Juve Como Bremer oggi si è allenato a parte Cosa filtra per la presenza del difensore nel match con i lariani

Gleison Bremer non si è allenato con il gruppo della Juventus oggi, perché ha svolto esercizi individuali. La sua assenza solleva dubbi sulla sua presenza nella prossima partita contro il Como, prevista per sabato. Il difensore brasiliano, reduce da un affaticamento muscolare, ha fatto esercizi specifici in campo separato. La società non ha ancora confermato se sarà disponibile per la sfida, ma la sua condizione resterà sotto stretta osservazione fino alla partita. I tifosi attendono aggiornamenti sulle sue condizioni fisiche.