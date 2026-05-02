A Rovigo, la sindaca ha deciso di rivedere la composizione della giunta, apportando modifiche agli incarichi di alcuni assessori. Sono stati nominati nuovi assessori che si occuperanno della sicurezza urbana, mentre le deleghe alla polizia locale sono state revocate. La riorganizzazione interessa gli equilibri tra i partiti presenti nel consiglio comunale e le funzioni assegnate agli assessori.

? Cosa scoprirai Chi sono i nuovi assessori che gestiranno la sicurezza urbana?. Perché la sindaca ha revocato le deleghe alla polizia locale?. Come cambiano i rapporti di forza tra Lega e Fratelli d'Italia?. Quali impatti avrà il nuovo assetto sulla sicurezza dei quartieri?.? In Breve Michele Aretusini mantiene trasporti, mobilità sostenibile e protezione civile.. Renato Campanile assume deleghe per sicurezza urbana e polizia locale.. Rimodulazione delle competenze ridimensiona la Lega e rafforza Fratelli d'Italia.. Decreti firmati giovedì 30 aprile per variazioni immediatamente esecutive.. La sindaca Valeria Cittadin ha firmato i decreti nella tarda serata di giovedì 30 aprile, modificando l’assetto della giunta comunale di Rovigo attraverso una nuova distribuzione delle competenze.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rovigo, la sindaca cambia la giunta: nuovi equilibri tra i partiti

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