Terni Giunta Sconvolta | Bandecchi Revoca Deleghe Rimpasto Imminente e Nuovi Equilibri Politici all’Orizzonte

A Terni, il sindaco Bandecchi ha revocato tutte le deleghe agli assessori, dopo che alcune decisioni politiche sono state contestate. La mossa arriva in un momento di tensione tra le varie forze che sostengono l’amministrazione comunale. Nei prossimi giorni, si attendono cambiamenti significativi nella composizione della Giunta, con possibili nuove nomine e alleanze politiche. La città si prepara a una fase di riorganizzazione amministrativa, che potrebbe modificare gli equilibri politici locali.

Terni, Rimpasto di Giunta: Bandecchi Scioglie gli Assessori, All’Orizzonte Nuovi Equilibri Politici. Terni è al centro di una profonda riorganizzazione amministrativa. Il sindaco Stefano Bandecchi ha revocato le deleghe a tutti i suoi assessori, aprendo uno scenario di possibile rimpasto di giunta e di aperture all’opposizione. La decisione, maturata dopo una fase di riflessione e di presunte pressioni interne, potrebbe portare alla composizione di un esecutivo più ristretto e con volti nuovi, in un contesto politico complesso e con le elezioni del 2027 all’orizzonte. Un Precedente Inusuale: L’Azzeramento delle Deleghe e il Contesto Nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il Comune annuncia il rimpasto delle deleghe senza nuove nomine in Giunta.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Rivoluzione Bandecchi a Terni: «Via tutti gli assessori, nuova giunta in dieci giorni»di Mar. Ros. e Ma. Gi. Pen. Il sindaco di Terni Stefano Bandecchi rivoluziona la propria giunta. Un taglio netto: fuori tutti gli assessori. Ad annunciarlo, dopo i tanti rumors dalla mattinata, dirett ... umbria24.it

Giunta Terni, Bandecchi torna indietro ma solo un po’: ipotesi ripensamento su due assessoridi Ma. Gi. Pen. e Mar. Ros.Alessandra Salinetti e Michela Bordoni no, Alessandra Salinetti e Michela Bordoni sì. Prende forma in queste ore un’ipotesi, quella che parte della quota rosa dell’ormai ex ... umbria24.it

La giunta comunale di Napoli ha approvato nelle scorse ore il Grande progetto di riqualificazione del Centro direzionale. L’esecutivo partenopeo, nel dettaglio, su proposta del sindaco Gaetano Manfredi e della vicesindaca Laura Lieto, ha dato il via libera in facebook