Mastrangeli rivoluziona la giunta | ecco i due nuovi assessori che cambiano gli equilibri

Il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, ha annunciato due nuove nomine in giunta. Le nomine cambiano gli equilibri politici già consolidati e potrebbero influenzare le prossime mosse dell’amministrazione comunale.

Dopo le dimissioni di Laura Vicano, entrano in squadra Maria Teresa Spaziani Testa e Massimo Sulli, rafforzando rappresentanza e strategia politica a Frosinone Il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, ha ufficializzato due nomine che ridisegnano gli equilibri della giunta comunale. Maria Teresa Spaziani Testa, esponente della Lista per Frosinone legata al vicesindaco Antonio Scaccia, e Massimo Sulli, rappresentante di Identità Frusinate e noto anche per la carriera nel judo, prendono il posto di Laura Vicano, dimissionaria dall’incarico di assessore alla digitalizzazione e smart city. Non si tratta solo di un rimpasto tecnico: gli ingressi di Spaziani e Sulli rafforzano la componente politica della giunta.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

La Regione Campania ha ufficialmente presentato la nuova Giunta, con Roberto Fico che ha definito i nomi degli assessori.

Il sindaco Clemente Mastella ha annunciato ufficialmente la nomina di due nuovi assessori nella Giunta comunale di Benevento.

Frosinone – Il rimpasto di Mastrangeli ha un prezzo: il ‘benservito’ a Laura VicanoNon chiamatele semplici dimissioni. Quello che si è consumato oggi a Palazzo Munari è un vero e proprio cambio di equilibri che ha visto un unico, grande sconfitto: la Lista Vicano, azzerata e sparita ... tunews24.it