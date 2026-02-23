Il Valore di un Gesto | grande successo per la cena solidale del Rotary Club Valle Telesina

Da fremondoweb.com 23 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Rotary Club Valle Telesina ha organizzato una cena solidale che ha attirato molte persone del territorio, motivata dalla volontà di sostenere i progetti della Rotary Foundation. La serata si è concentrata su aste di opere d’arte e donazioni di alto livello, coinvolgendo attivamente la comunità locale. La partecipazione numerosa ha dimostrato il forte senso di solidarietà e interesse per le cause benefiche promosse. La serata si è conclusa con entusiasmo e un impegno condiviso.

il valore di un gesto grande successo per la cena solidale del rotary club valle telesina
© Fremondoweb.com - “Il Valore di un Gesto”: grande successo per la cena solidale del Rotary Club Valle Telesina

Cornice dell’iniziativa è stato il suggestivo scenario de “Il Fiasco di Vino” a Telese. A fare la differenza non è stata la semplice formalità, ma la massiccia e calorosa partecipazione della comunità del territorio: cittadini, professionisti e amici si sono stretti attorno ai soci rotariani, trasformando una cena in un grande abbraccio collettivo volto a sostenere i progetti internazionali della Rotary Foundation. Il momento clou della serata è stata l’asta benefica, alimentata da un catalogo di eccezionale valore che ha saputo raccontare il meglio della nostra terra. Il successo dell’iniziativa è stato reso possibile da una straordinaria rete di partnership con le realtà più significative del tessuto produttivo e sportivo locale, che hanno donato lotti di altissimo valore commerciale, dimostrando una sensibilità civile fuori dal comune. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

Leggi anche: Cena degli auguri del Rotary Club Valle Telesina tra musica e riconoscimenti

Rotary Club Valle Telesina e Morcone: auguri a Rino Bottillo per la conferma e le nuove nomineIl Rotary Club Valle Telesina e Morcone si congratulano con Rino Bottillo per la conferma nel ruolo di Assistente del Governatore 20262027 e per la nomina a Presidente Eletto del RC Valle Caudina 20272028.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Le case vuote in Italia sono 10 milioni: riqualificarle può aumentarne il valore fino al 45%; Il valore di chi cura: la FNOMCeO lo celebra il 20 febbraio a Roma, alla presenza del Ministro Schillaci. Anelli: Un momento importante per fare una riflessione sulle professioni che animano il sistema salute; Immobile a privato in cambio di opere pubbliche solo se il valore è adeguato; Il rating energetico nel mercato immobiliare.

il valore di unBtp Valore, dal premio fedeltà alle tre cedole crescenti: le caratteristiche della nuova emissioneIl collocamento dal 2 al 6 marzo, i tassi minimi verranno comunicati il 27 febbraio. Premio fedeltà (0,8%) per chi lo conserva fino al 2032. Come sono andati quelli già sul mercato ... corriere.it

Sanremo 2026, ha un valore di 250 milioni di euro: l’impatto su Pil e posti di lavoroSanremo non è solo musica: il Festival genera un impatto economico di 252 milioni di euro. Dai posti di lavoro al Pil, ecco quanto vale ... quifinanza.it