Il Valore di un Gesto | grande successo per la cena solidale del Rotary Club Valle Telesina

Il Rotary Club Valle Telesina ha organizzato una cena solidale che ha attirato molte persone del territorio, motivata dalla volontà di sostenere i progetti della Rotary Foundation. La serata si è concentrata su aste di opere d’arte e donazioni di alto livello, coinvolgendo attivamente la comunità locale. La partecipazione numerosa ha dimostrato il forte senso di solidarietà e interesse per le cause benefiche promosse. La serata si è conclusa con entusiasmo e un impegno condiviso.

Cornice dell’iniziativa è stato il suggestivo scenario de “Il Fiasco di Vino” a Telese. A fare la differenza non è stata la semplice formalità, ma la massiccia e calorosa partecipazione della comunità del territorio: cittadini, professionisti e amici si sono stretti attorno ai soci rotariani, trasformando una cena in un grande abbraccio collettivo volto a sostenere i progetti internazionali della Rotary Foundation. Il momento clou della serata è stata l’asta benefica, alimentata da un catalogo di eccezionale valore che ha saputo raccontare il meglio della nostra terra. Il successo dell’iniziativa è stato reso possibile da una straordinaria rete di partnership con le realtà più significative del tessuto produttivo e sportivo locale, che hanno donato lotti di altissimo valore commerciale, dimostrando una sensibilità civile fuori dal comune. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

Leggi anche: Cena degli auguri del Rotary Club Valle Telesina tra musica e riconoscimenti

Rotary Club Valle Telesina e Morcone: auguri a Rino Bottillo per la conferma e le nuove nomineIl Rotary Club Valle Telesina e Morcone si congratulano con Rino Bottillo per la conferma nel ruolo di Assistente del Governatore 20262027 e per la nomina a Presidente Eletto del RC Valle Caudina 20272028.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Le case vuote in Italia sono 10 milioni: riqualificarle può aumentarne il valore fino al 45%; Il valore di chi cura: la FNOMCeO lo celebra il 20 febbraio a Roma, alla presenza del Ministro Schillaci. Anelli: Un momento importante per fare una riflessione sulle professioni che animano il sistema salute; Immobile a privato in cambio di opere pubbliche solo se il valore è adeguato; Il rating energetico nel mercato immobiliare.

Btp Valore, dal premio fedeltà alle tre cedole crescenti: le caratteristiche della nuova emissioneIl collocamento dal 2 al 6 marzo, i tassi minimi verranno comunicati il 27 febbraio. Premio fedeltà (0,8%) per chi lo conserva fino al 2032. Come sono andati quelli già sul mercato ... corriere.it

Sanremo 2026, ha un valore di 250 milioni di euro: l’impatto su Pil e posti di lavoroSanremo non è solo musica: il Festival genera un impatto economico di 252 milioni di euro. Dai posti di lavoro al Pil, ecco quanto vale ... quifinanza.it

In occasione del World Rotary Day, la bandiera del sodalizio è stata issata davanti al Municipio alla presenza del Commissario Straordinario e dei vertici del club locale - facebook.com facebook

23/2/26. Il 23/2/1905 nasceva il Rotary Club, significativamente ed efficacemente presente anche nel nostro territorio. Lo ricorda il dott.Stefano Mazzucato, amministratore delegato della casa di Cura"Madonna della Salute"di Porto Viro,membro dell'Associazio x.com