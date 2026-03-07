Nuova ciclabile nel tratto riccionese della Ss16 per il cantiere cambia la viabilità

Nella zona riccionese della SS16 sono in corso i lavori per una nuova ciclabile che collegherà la zona mare con l’area sportiva e scolastica della città. Per permettere il completamento del cantiere, è stata modificata temporaneamente la viabilità, coinvolgendo alcune strade e arterie principali del tratto interessato. Le autorità hanno comunicato le variazioni ai cittadini e agli automobilisti.

Semaforo a senso unico alternato e lavori in orario notturno per realizzare l'opera tra il ponte romano e viale Romagna per collegare la zona mare agli impianti sportivi, al polo scolastico e al quartiere San Lorenzo Proseguono i lavori per la realizzazione della rete ciclabile destinata a unire la zona mare con il cuore sportivo e scolastico della città. Il progetto "Piste ciclabili a collegamento della zona mare con gli impianti sportivi e ricucitura rete ciclabile esistente" è ormai una realtà visibile che sta trasformando le connessioni tra il centro sportivo, il polo scolastico e il quartiere San Lorenzo, rendendo la mobilità dolce una scelta sempre più concreta e sicura per i cittadini.