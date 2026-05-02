Il divorzio tra l’allenatore e la società sportiva è stato annunciato con un comunicato ufficiale. La notizia ha suscitato reazioni e discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. La figlia dell’allenatore ha espresso un commento pubblico, mentre il club ha reso nota la separazione. La vicenda si sta sviluppando con nuove dichiarazioni e prese di posizione da entrambe le parti.

Il divorzio tra Claudio Ranieri e la Roma, ufficializzato nelle scorse ore attraverso un gelido comunicato societario, continua a generare onde d’urto che vanno ben oltre i confini del campo di Trigoria. La scelta della proprietà di allontanare l’ex allenatore e Senior Advisor, figura simbolo della romanità nel mondo, è maturata a seguito di insanabili tensioni con l’attuale tecnico Gian Piero Gasperini, portando il club a un bivio strategico che ha visto il sacrificio della leggenda giallorossa. L’addio forzato non è passato inosservato, scatenando una reazione a catena sui canali social che vede ora protagonista la famiglia del tecnico, uscita allo scoperto per difendere l’integrità dell’uomo e del professionista.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, strappo Ranieri: il duro sfogo della figlia Claudia

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