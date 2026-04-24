Dopo aver lasciato il ruolo di Senior advisor, un allenatore ha commentato che la decisione di interrompere il rapporto con la sua società è stata presa unilateralmene da parte di questa. La comunicazione ufficiale spiega che l’interruzione non è stata frutto di accordi tra le parti, ma di una scelta unilaterale da parte dell’azienda. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sulle motivazioni che hanno portato a questa decisione.

“L’interruzione del rapporto di Senior advisor è dipesa da una determinazione unilaterale della società”. Claudio Ranieri rompe il silenzio dopo l’addio alla Roma. L’ex allenatore e ormai ex senior advisor del club giallorosso – in una dichiarazione all’Ansa – ha precisato le modalità della sua separazione con la Roma dopo la nota ufficiale del club arrivata in mattinata. La voce si era già sparsa qualche ora prima e la separazione tra le parti sembrava ormai inevitabile. Per questo Ranieri ha voluto chiarire tutto “per dovere di trasparenza, chiarezza del proprio agire, fedeltà alla verità dei fatti e amore per la maglia che rappresenta la seconda pelle “.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “È stata una decisione unilaterale della società”: lo sfogo di Ranieri dopo l’addio alla Roma

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