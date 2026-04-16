La rottura tra l’allenatore uscente e quello designato alla guida tecnica della squadra si è fatta evidente, con segnali di tensione che si sono intensificati nelle ultime settimane. Il silenzio delle fonti ufficiali ha alimentato le voci di un possibile addio di Ranieri, che potrebbe annunciare le proprie dimissioni nelle prossime ore. La situazione interna al club sembra aver raggiunto un punto critico, con conseguenze che potrebbero influenzare i prossimi impegni della squadra.

Il silenzio di Trigoria fa più rumore di una contestazione in Curva Sud. La frattura tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini non è più un’indiscrezione da corridoio, ma una voragine che minaccia di inghiottire la stagione della Roma. Ieri, il Senior Advisor ha disertato il centro sportivo Fulvio Bernardini, un’assenza che pesa come un macigno e che segnala il punto di non ritorno in un rapporto nato sotto i migliori auspici ma logorato da visioni opposte sul futuro del club capitolino. Dopo il pranzo di lunedì con il gruppo squadra, l’ex “Sir Claudio” ha scelto la linea dell’ombra, evitando ogni incrocio visivo o telefonico con il tecnico di Grugliasco.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, strappo totale Ranieri-Gasperini: Sir Claudio pronto alle dimissioni

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