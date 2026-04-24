In città circolano voci di un possibile cambiamento nella dirigenza sportiva di una delle principali squadre di calcio. Dopo un’annata non facile, un senior advisor ha deciso di fare un passo indietro, con un’uscita che sembra avvicinare il suo addio. La decisione segue le dichiarazioni rilasciate poco prima di una partita di campionato, che hanno suscitato diverse reazioni all’interno dell’ambiente calcistico.

Dopo la stagione complicata vissuta in dirigenza da senior advisor, Claudio Ranieri sembra ormai essere molto vicino a salutare la Roma, avendo fatto un passo indietro dopo il polverone alzato dalle dichiarazioni prima del fischio d’inizio della gara con il Pisa. In vista della prossima stagione potrebbe però esserci una vera e propria rivoluzione dirigenziale, che comprenderebbe anche il direttore sportivo Frederic Massara, che, con ogni probabilità, lascerà anch’esso la Capitale. Roma: vince la linea Gasperini. Dopo la costruzione della triade Gasperini-Massara-Ranieri, a seguito della conclusione della passata stagione, sembrava che la Roma avesse trovato la quadra in dirigenza inserendo a Trigoria tre figure di campo.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, rivoluzione in società: dopo Ranieri pronto l’addio anche di Massara

Roma-Pisa, le parole di Ranieri prima del match | Serie A

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