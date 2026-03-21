A Trigoria si svolge un incontro teso tra i dirigenti della squadra di calcio, con Gasperini sotto accusa per le recenti prestazioni. Ryan Friedkin, proprietario del club, si mostra molto arrabbiato e presente durante l’incontro. L’atmosfera all’interno del bunker è carica di tensione, mentre fuori fa molto caldo e l’aria è pesante.

Il bunker di Trigoria si trasforma nel set di un processo sommario sotto lo sguardo di Ryan Friedkin, mentre fuori l’aria scotta più dell’asfalto del Raccordo a luglio. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il bilancio è un bollettino di guerra: due vittorie in undici gare e il fallimento totale nelle coppe dopo il naufragio contro il Bologna. La Roma sesta in classifica è un insulto al decoro urbano, e i fischi dell’ Olimpico ancora rimbombano nelle orecchie di un vertice dove sono volati gli stracci. Presenti al tavolo della resa dei conti anche Gasperini, Ranieri e Massara, con la proprietà che ha sbattuto in faccia al tecnico la realtà dei fatti: l’eliminazione europea non è un incidente di percorso, è un’umiliazione tecnica inaccettabile per i parametri del club. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, vertice di fuoco a Trigoria: Gasperini sotto accusa, Friedkin infuriato

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