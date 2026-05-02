Un uomo di 33 anni è stato arrestato a Roma dopo aver aggredito la compagna durante una lite avvenuta al termine di una serata in discoteca. La donna ha riportato la frattura del naso a seguito dell'aggressione. L'intervento delle forze dell'ordine è avvenuto sul posto, dove hanno fermato il 33enne. La vittima ha ricevuto assistenza medica per le ferite riportate.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La vittima ha riportato la frattura del naso Una donna è stata brutalmente aggredita dal compagno durante una lite avvenuta a Roma, al termine di una serata trascorsa in discoteca. L’uomo, un cittadino cubano di 33 anni residente in Italia da diversi anni, è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di lesioni gravissime aggravate. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la vittima avrebbe subito un violento colpo al volto che le ha provocato la frattura del naso, rendendo necessario un intervento chirurgico urgente. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, la donna era ferita e con il volto coperto di sangue.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Roma, rompe il naso alla compagna, 33enne arrestato dopo una violenta lite

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