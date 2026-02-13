Scappa da casa dopo una violenta lite in famiglia | arrestato un uomo per evasione a Galatro

Scappa da casa dopo una violenta lite in famiglia: arrestato un uomo per evasione a Galatro La richiesta di intervento al 112 segnalava urla e rumori violenti provenienti da un’abitazione del centro, facendo temere il peggio tra i vicini. Quando i carabinieri sono arrivati, hanno trovato l’uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari, che aveva lasciato la sua abitazione senza autorizzazione. La fuga sarebbe avvenuta immediatamente dopo l’alterco con i familiari, alimentando l’allarme tra la comunità locale.

I carabinieri della compagnia sono intervenuti dopo la segnalazione al 112 di urla e rumori violenti. L'uomo è stato sorpreso in strada La richiesta di intervento al 112 segnalava urla e rumori violenti provenienti da un'abitazione del centro, facendo temere il peggio tra i vicini. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Gioia Tauro, impegnati in un servizio di pattuglia nelle zone limitrofe, sono intervenuti in pochi minuti. All'arrivo, i militari hanno trovato evidenti segni di colluttazione, ma uno dei due fratelli coinvolti si era già allontanato. Le ricerche hanno permesso di rintracciarlo poco distante, a circa un chilometro da casa.