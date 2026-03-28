Un uomo di 44 anni è stato arrestato dopo aver aggredito la compagna e il loro cane, provocando la rottura delle costole dell’animale. L’episodio si è verificato in un’abitazione privata, dove le violenze sono state denunciate dalle vittime. Le forze dell’ordine sono intervenute e hanno proceduto con l’arresto. L’indagine ha portato alla luce una serie di episodi di violenza ripetuti nel tempo.

Prima ha picchiato lei e poi il suo cane. E proprio le botte inferte al suo fido animale hanno portato a svelare un quadro di sistematica violenza. È quanto accaduto a Cantù, alle porte della Brianza e che ha portato all’arresto di un 44enne. Come riporta QuiComo, le violenze sarebbero iniziate nell’estate del 2025 quando la donna è stata per la prima volta vittima di aggressioni, percosse, tentativi di strangolamento e umiliazioni. Poi, dopo mesi di terrore, il 44enne avrebbe deciso di prendersela anche col cane della donna, rompendogli le costole a calci e ferendolo gravemente. Una volta che la donna ha portato l’animale dal veterinario per curarlo, a seguito di quanto emerso sono partiti gli accertamenti dei carabinieri. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

© Monzatoday.it - Picchia la compagna e il suo cane fino a rompergli le costole: arrestato 44enne

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