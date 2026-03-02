Insulta minaccia e picchia la compagna | denunciato 33enne

Un uomo di 33 anni di Licata è stato denunciato alla Procura di Agrigento con l’accusa di aver insultato, minacciato e picchiato la propria compagna. La denuncia è stata presentata dai familiari della donna, che hanno riferito di episodi di violenza domestica. La polizia ha effettuato accertamenti e ha formalizzato l’iscrizione nel registro degli indagati.

“Maltrattamenti in famiglia”. È per questa ipotesi di reato che un trentatreenne di Licata è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura di Agrigento. A raccontare alle forze dell'ordine quanto aveva vissuto è stata la compagna: una concittadina ventinovenne. Nell'Agrigentino sempre più. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

