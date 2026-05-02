A Roma Nord, nel giro di poco più di un’ora, sono state riscontrate cinquanta violazioni, suscitando preoccupazione tra i residenti. Le segnalazioni di problemi di sicurezza, inviate nelle scorse settimane, sono state ignorate per quasi un anno e mezzo. La situazione ha portato a richieste di intervento immediato da parte di chi vive nella zona, desideroso di vedere miglioramenti concreti.

? Cosa scoprirai Come fanno 50 infrazioni a verificarsi in soli 43 minuti?. Perché le segnalazioni dei residenti sono rimaste ignorate per 19 mesi?. Chi deve intervenire per risolvere il vuoto di marciapiede in zona?. Come influiscono le inversioni a U sulla sicurezza del Colle delle Acacie?.? In Breve Oltre 50 infrazioni registrate tra le 10:44 e le 11:27 dello scorso 28 aprile.. Ultimo incidente stradale avvenuto il 15 aprile 2026 nel tratto critico.. Mancanza di 20 metri di marciapiede tra via Tuscania e via Flaminia Nuova.. Comitati come Cittadini Attivi Roma XV e Vigna Clara chiedono interventi urgenti.. Oltre 50 violaci del codice della strada sono state registrate tra le 10:44 e le 11:27 dello scorso 28 aprile in via Flaminia Nuova, all’altezza del civico 276.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma Nord: 50 violazioni in un’ora, i residenti chiedono sicurezza

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