A Vicofaro e Ramini si sono svolti due incontri pubblici durante i quali i residenti hanno condiviso le loro richieste riguardo alla sicurezza. Questi incontri sono stati organizzati per ascoltare direttamente le esigenze dei cittadini in vista delle prossime elezioni amministrative di fine maggio. Le competizioni politiche vedono sfidarsi il candidato del centrosinistra e quello di Pistoia Rossa, senza che siano stati annunciati altri partecipanti ufficiali.

Due incontri per testare con mano le esigenze e i bisogni dei cittadini pistoiesi in vista delle prossime elezioni amministrative di fine maggio dove se la vedrà con il candidato del centrosinistra Giovanni Capecchi e con quello di Pistoia Rossa Fabrizio Mancinelli. Fra il tardo pomeriggio e la serata di lunedì il sindaco di Pistoia Anna Maria Celesti, candidata del centrodestra alle comunali, ha avuto modo di raccogliere gli umori degli abitanti di Vicofaro e di Ramini, aree della città che, non sfugge, sono associate all’esperienza di accoglienza portata avanti da don Massimo Biancalani, e che in passato a Vicofaro e adesso a Ramini hanno generato tensioni e preoccupazioni.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Celesti a Vicofaro e a Ramini. I residenti chiedono sicurezza

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