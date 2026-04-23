Studentessa presa a pugni per strada il papà | Mia figlia è sconvolta

Una studentessa di 23 anni è stata aggredita e colpita con un pugno per strada in una zona di Bologna. La ragazza, che vive fuori sede, stava rientrando a casa da sola quando è stata avvicinata da un uomo con il volto coperto da un passamontagna. Il padre ha riferito che la figlia è sconvolta dall’accaduto. La polizia sta indagando sull’episodio e sta cercando testimoni.

Bologna, 23 aprile 2026 – Immaginate di avere 23 anni e di frequentare l’università da fuori sede. Di rientrare a casa da soli, una sera come tante, e di essere raggiunti, all’improvviso, da un uomo con il volto travisato, coperto integralmente da un passamontagna. E poi di essere aggrediti, con un pugno tirato in pieno viso che vi distrugge le labbra. Senza motivo, spiegazioni né senso logico. L’aggressione in via Romagnoli. Solo il pensiero fa paura, ma è proprio ciò che è successo a una studentessa universitaria di 23 anni, che è stata aggredita in via Romagnoli, a due passi dal suo appartamento che si trova in zona Murri, due sere fa da un uomo, messo in fuga dalle urla che la vittima, disperata e ora in stato forte choc, è riuscita a gridare, attirando l’attenzione di tutto il vicinato.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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