Questa mattina una donna è stata presa a pugni in pieno giorno a Roma, in una strada deserta. La vittima ha raccontato di aver vissuto un incubo durato 40 minuti, senza riuscire a scappare. La scena si è svolta in un quartiere isolato, dove le ombre sembravano aver preso il sopravvento prima ancora che calasse il sole. La donna è ancora sotto shock, mentre le forze dell’ordine cercano di fare luce sull’accaduto.

Le ombre l’hanno avvolta senza neanche aspettare il tramonto. Vittima di una violenza cieca in pieno giorno nella strada fantasma animata da spettri metropolitani, un fortino dell’illegalità conosciuto e denunciato da tempo dai residenti. «Quella donna mi ha sferrato un pugno in faccia, mi ha insultata, minacciata di morte, nei suoi occhi ho visto una furia rabbiosa». Maria (la chiameremo così) è ancora dolorante, dalle sue parole traspare terrore. La sua storia ricorda quella della mamma in bici con il figlioletto aggredita senza alcun motivo con un pugno a San Lorenzo. Era il 2 febbraio. Tre giorni dopo, in un altro quadrante della città, è successa la stessa cosa a Maria. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Roma, un'altra donna presa a pugni in strada: «Un incubo durato 40', non riuscivo a scappare»

Approfondimenti su Roma Strada

A Roma, il tunisino coinvolto nell’aggressione nel quartiere San Lorenzo è tornato in libertà.

Una donna è stata vittima di un'aggressione in strada ad Anzio, dove è stata colpita con un pugno prima di essere rapinata.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Roma Strada

Argomenti discussi: Roma, un'altra donna presa a pugni in strada: Un incubo durato 40', non riuscivo a scappare; San Lorenzo, parla la donna picchiata mentre era in bici con il figlio: Quel ragazzo pericoloso da novembre, adesso non può ritornare qui; Perché il picchiatore di San Lorenzo non è stato ancora arrestato; Roma, emergenza a San Lorenzo: l'aggressore dei passanti resta libero.

Roma, donna aggredita a San Lorenzo mentre accompagna il figlioIl 22enne autore dell’aggressione è stato denunciato a piede libero. Episodi simili hanno generato paura tra i residenti del quartiere. Le istituzioni seguono la vicenda da vicino ... rainews.it

Investita tre volte dalla vicina di casa e presa a bastonate dal padre: orrore a Roma, donna in fin di vitaPresa a bastonata e a pugni da un 72enne, investita tre volte con l'auto dalla figlia: aggredita dopo una lite, si trova in fin di vita in ospedale ... fanpage.it

"Non potrei abitare in nessun'altra città, Roma è la mia passione, la mia vita, la mia tana. Ora mi dirà: è piena di problemi. Va bene, sarà anche piena di problemi ma ti frega con la bellezza, c'è tanta bellezza che ti consola e ti scordi del resto". - Paola Cortellesi facebook

Un'altra bellissima #Madonnella a #Roma Da qualche parte vicino a Piazza di Spagna. x.com